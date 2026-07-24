Due persone sono state denunciate per tentato furto con destrezza a Padova, dopo aver tentato di borseggiare una passante nel centro città. Entrambi, originari dell’Est Europa e noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dai Carabinieri con l’intervento di un militare. L’episodio si è verificato in un’area pedonale, dove i due soggetti sono stati intercettati prima che potessero portare a termine l’azione.

Due denunce per tentato furto con destrezza, questo il bilancio di un episodio avvenuto nel centro di Padova, dove un uomo e una donna, entrambi originari dell’Est Europa e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver cercato di borseggiare una passante. L’intervento decisivo è stato compiuto da un militare fuori servizio, che ha notato i movimenti sospetti della coppia sotto i portici di Prato della Valle. L’episodio a Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella centralissima piazza Prato della Valle, uno dei luoghi più frequentati di Padova. I protagonisti della vicenda sono un uomo di 39 anni e una donna di 35 anni, entrambi senza fissa dimora e già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati specifici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Coppia di finti turisti tenta di borseggiare una passante a Padova, l'epilogo dopo l'intervento di un militare

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