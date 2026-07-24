Durante controlli effettuati nel centro di Napoli, tra Porta Nolana, Porta Capuana e Barra, sono state presentate 15 denunce e sequestrate due pistole. Le verifiche, disposte dalla Questura, hanno portato al ritrovamento di allacci abusivi e all'identificazione di persone coinvolte in attività illegali. Le operazioni sono state condotte con servizi straordinari di vigilanza nelle aree centrali della città.

Napoli, verifiche tra Porta Nolana, Porta Capuana e Barra: scoperti allacci abusivi e recuperate due armi. Servizi straordinari nel centro cittadino. Proseguono i controlli disposti dalla Questura di Napoli nelle aree di Porta Nolana e Porta Capuana. Nel corso di un servizio straordinario, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato verifiche su persone e veicoli nelle zone interessate. Il bilancio dell’attività registra 172 persone identificate, di cui 40 con precedenti di polizia, e 48 veicoli controllati. A darne notizia la Questura di Napoli. Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica. Nel quartiere di Porta Nolana, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, insieme al personale tecnico dell’Enel, hanno effettuato accertamenti su diverse utenze elettriche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Porta Nolana e Barra: 15 denunce e due pistole sequestrate

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