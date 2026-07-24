I contratti dei calciatori devono cambiare, abbandonando stipendi fissi e garantiti. Attualmente, molti accordi prevedono una parte di retribuzione stabile e una variabile, ma si chiede una revisione del sistema. La situazione economica del calcio professionistico ha raggiunto un punto di crisi, portando a riflettere sulla necessità di un nuovo modello contrattuale. La proposta è di ridurre i rischi finanziari per le squadre e rendere più flessibili le condizioni di pagamento.

Basta stipendi garantiti e zero rischi: è l’ora di rivoluzionare i contratti dei calciatori. Il sistema economico del calcio moderno ha raggiunto un punto di non ritorno. È tempo di dire basta a una logica che non trova riscontro in nessun altro settore lavorativo: non è più tollerabile elargire stipendi faraonici a calciatori che, troppo spesso, non garantiscono alcun controrisultato in campo, trincerandosi magari dietro a infortuni continui o a cali di forma inspiegabili. Il paradosso di un sistema sbilanciato. Oggi le società investono cifre spropositate, ritrovandosi a pagare ingaggi pesantissimi senza avere la certezza di un ritorno sportivo o economico adeguato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Contratti dei calciatori, basta stipendi sicuri: serve una svolta tra parte fissa e variabile

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