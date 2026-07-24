Nel terzo trimestre, l'economia italiana ha registrato una crescita limitata, influenzata dall'aumento dei prezzi di petrolio e gas. Secondo l'analisi del Centro studi di Confindustria, l'inflazione energetica ha contribuito a frenare l'espansione economica. La ripresa appare rallentata rispetto ai periodi precedenti, con l’incertezza sui futuri sviluppi legata alla riaccensione del conflitto in Iran. La situazione energetica rimane un elemento di criticità per il settore industriale.

Rincarano petrolio e gas, frenando l’economia italiana: il terzo trimestre inizia male, in salita. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi di Confindustria: la guerra in Iran è riesplosa a luglio, l’incertezza sui prossimi sviluppi è massima. Ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Dopo aver già frenato il pil del secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano anche sul terzo. L’inflazione resterà alta per un po’ e il canale del credito si sta irrigidendo. Proprio all’inflazione del Centro studi dedica un approfondimento: anche se temporanea pesa sulla crescita, con un impatto recessivo sulla fiducia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Confindustria, i rincari di petrolio e gas frenano l’economia: 3° trimestre in salita

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Confindustria: rincari petrolio e gas frenano economia italiana, terzo trimestre parte in salitaLa guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima: ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. agenzianova.com