Durante un blitz nella zona popolare di Lecce, la polizia ha arrestato due uomini coinvolti in un’attività di spaccio di eroina. Uno si è barricata in casa, cercando di evitare l’arresto, mentre l’altro ha tentato di scappare, ma è stato comunque fermato. Sono stati sequestrati più di 1 chilo di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla fine di un’attività di distribuzione di droga nel quartiere.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in un quartiere popolare di Lecce. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di oltre 1.500 grammi di eroina e di quasi 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I due, di 61 anni e 66 anni, sono stati fermati in flagranza di reato nella mattinata del 24 luglio 2026. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce è scattato intorno alle 11:20 di ieri. Gli investigatori avevano raccolto elementi che facevano sospettare una fiorente attività di spaccio di eroina, gestita in concorso dai due uomini, entrambi residenti nello stesso stabile al primo piano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Condomini soci in affari nello spaccio di eroina a Lecce, blitz: uno si barrica in casa l'altro tenta la fuga

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