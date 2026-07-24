Condomini soci in affari nello spaccio di eroina a Lecce blitz | uno si barrica in casa l' altro tenta la fuga
Durante un blitz nella zona popolare di Lecce, la polizia ha arrestato due uomini coinvolti in un’attività di spaccio di eroina. Uno si è barricata in casa, cercando di evitare l’arresto, mentre l’altro ha tentato di scappare, ma è stato comunque fermato. Sono stati sequestrati più di 1 chilo di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla fine di un’attività di distribuzione di droga nel quartiere.
Due uomini sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in un quartiere popolare di Lecce. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di oltre 1.500 grammi di eroina e di quasi 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I due, di 61 anni e 66 anni, sono stati fermati in flagranza di reato nella mattinata del 24 luglio 2026. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce è scattato intorno alle 11:20 di ieri. Gli investigatori avevano raccolto elementi che facevano sospettare una fiorente attività di spaccio di eroina, gestita in concorso dai due uomini, entrambi residenti nello stesso stabile al primo piano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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