Tenta rapina al bar ma il titolare lo mette in fuga | 36enne si barrica in casa e viene arrestato a Monastir
Un uomo di 36 anni ha tentato una rapina armata in un bar di Monastir, ma il titolare è riuscito a metterlo in fuga senza che ci fossero conseguenze. Successivamente, l’uomo si è barricato in casa. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato.
Ha tentato una rapina armata al bar "La Perla" di Monastir, ma la reazione del titolare lo ha costretto alla fuga senza bottino. Grazie alle immagini della videosorveglianza i carabinieri hanno identificato un 36enne di Nuraminis, nel Cagliaritano, arrestato dopo un delicato intervento nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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