L’ haircare routine ha la stessa importanza della skincare perché si prende cura dei capelli. Una routine di bellezza che porta una serie di benefici e che non dovrebbe essere interrotta neanche quando andiamo in vacanza. Se hai deciso di prendere l’aereo, però, ti trovi davanti a un problema di non poco conto. Come portare lo shampoo adatto ai nostri capelli in mini boccette e non correre il rischio di farlo fuoriuscire sui vestiti? Scegliendo lo shampoo solido. Una soluzione pratica e green perché riduce di molto gli sprechi e l’utilizzo della plastica grazie al pack in cartone. Sempre più diffuso perché è leggero, poco ingombrante e lo puoi mettere in valigia senza preoccupazioni, ora ci sono tantissime alternative online che ti faranno superare i controlli di sicurezza e ti garantiranno una chioma pulita e morbida. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Con lo shampoo solido avrai capelli sempre puliti in vacanza e volerai senza pensieri

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Questi 7 shampoo da farmacia distruggeranno i tuoi capelli (e 2 veri salvatori)

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