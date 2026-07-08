L'argomento principale riguarda il momento più indicato per lavare i capelli ricci. Secondo alcune teorie, il lavaggio serale non è consigliato per chi ha capelli ricci. La scelta del momento giusto per fare lo shampoo può essere influenzata da vari fattori come lavoro, attività fisica, condizioni climatiche e stanchezza. La discussione si rivolge a chi si trova a gestire la cura dei capelli in modo pratico e quotidiano.

QUESTO CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA MEMBERSHIP - Tra lavoro, palestra, caldo stellare e stanchezza, lavarsi i capelli può sembrare un'impresa olimpica. Sebbene si discuta ancora molto sulla frequenza ideale per il lavaggio della chioma, sembra che un altro fattore da considerare possa essere il momento della giornata in cui si sceglie di farlo. L'ora in cui si procede all'operazione pulizia conta davvero in vista di una chioma splendente?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sapete che i capelli ricci non vanno lavati di sera? La teoria del momento ideale per lo shampoo

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