Comune di Avellino aiuti alle famiglie | al via il progetto Riparti da Noi

Il Comune di Avellino ha avviato il progetto “Riparti da Noi” finanziato con il 5 per mille. L’iniziativa mira ad aiutare le famiglie in difficoltà economica con bambini da 0 a 3 anni. La somma totale destinata al progetto non è stata resa nota. Le risorse saranno utilizzate per fornire supporto diretto alle famiglie con figli piccoli. L’attivazione del progetto è immediata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Avellino lancia il progetto sociale “ Riparti da Noi ”, finanziato con le risorse del 5 per mille destinate all’Ente, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di fragilità economica con figli da 0 a 3 anni. L’iniziativa prevede l’assegnazione di una social card del valore di 100 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità per l’infanzia, come alimenti, pannolini e prodotti per l’igiene. Potranno presentare domanda i residenti nel Comune di Avellino con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 10.000 euro e che non beneficiano di altri contributi economici continuativi per le stesse finalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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