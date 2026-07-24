Compiti delle vacanze studenti sovraccarichi | assegnazioni anche a scuole chiuse tramite registro elettronico

Durante le vacanze estive, molti studenti si trovano a ricevere compiti tramite il registro elettronico anche dopo la fine delle lezioni. Le assegnazioni vengono pubblicate quando le scuole sono già chiuse, aumentando il carico di lavoro dei ragazzi. Nonostante le richieste di limitare le consegne e di comunicarle prima delle vacanze, le nuove assegnazioni continuano a essere inserite nel sistema durante il periodo di inattività scolastica.

I compiti delle vacanze continuano a rappresentare una presenza fissa nell’estate degli studenti italiani. Nonostante gli appelli a limitarne la quantità e a comunicarli entro la fine delle lezioni, molti ragazzi si ritrovano con carichi di lavoro impegnativi e nuove assegnazioni pubblicate sul registro elettronico quando la scuola è già chiusa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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