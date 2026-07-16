la scuola woke arriva anche nei compiti delle vacanze

In un libro per i compiti delle vacanze di una scuola bolognese, i personaggi di un problema di matematica sono Iria, Abdul e Raad, tutti nomi stranieri. I nomi italiani sono stati eliminati. La scelta riguarda esclusivamente i nomi dei protagonisti del problema. Nessun altra modifica è stata segnalata nel testo.

Non più Carlo e Giovanni, ma Iria, Abdul e Raad. In un libro per i compiti delle vacanze di una scuola bolognese, i protagonisti di un problema di matematica hanno tutti nomi stranieri: quelli italiani sono spariti. «Se Iria ha sette biglie, Abdul lo stesso numero e Raad una in più, quale dei tre bambini possiede ilmaggior numero di biglie?». No, non si tratta di un esercizio di matematica di base tradottodall’arabo, bensì il testo di uno dei semplici problemi che compongono la sezione scientifica di unlibro per i compiti delle vacanze di una scuola bolognese. Vero è che nelle classi di alcuni istituti del nostro Paese la situazione, in... 🔗 Leggi su Laverita.info

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These Abused Sisters Launched a Mad Revenge to Murder Their Mom! Can They Escape This Living Hell!

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Compiti delle vacanze, sono utili o sono un fardello? L’esperta: «Basterebbero circa 30 - 45 minuti al giorno per la scuola primaria e 60 - 90 minuti per medie e superiori». Ma c’è chi li vorrebbe abolireSecondo un'analisi su mille studenti delle scuole medie e superiori, il 76% riceve compiti delle vacanze.

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Rimasi scioccata quando bandirono Dante dalle Università USA: la filologia dantesca statunitense - Charles Singleton e la sua scuola- è stata la più brillante e feconda del Novecento. Dante fu la diga che si ruppe. Michelangelo suprematista e Omero woke eff x.com