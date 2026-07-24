Como vietato il colpo di testa in tutte le categorie dell' Academy giovanile dei lariani
Il Como ha stabilito il divieto di colpi di testa in tutte le categorie dell'Academy giovanile. La decisione riguarda le formazioni preparatorie, rendendo il club tra i primi a livello mondiale a adottare questa regola. La misura si applica esclusivamente alle partite e alle sessioni di allenamento delle categorie giovanili, senza coinvolgere la prima squadra. La normativa è stata comunicata ufficialmente dal club e sarà in vigore a partire dalla prossima stagione.
Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici: "Il Como conferma oggi un nuovo percorso per tutta l'Academy sulla gestione del colpo di testa, pensato per ridurre gli impatti evitabili alla testa, tutelare il benessere dei giocatori e favorire uno sviluppo tecnico più efficace nel lungo periodo. Le modifiche riflettono un'idea semplice: proteggere prima di tutto i giovani giocatori, per poi insegnare il colpo di testa in modo controllato quando sono pronti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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La testa gira FRED DE PALMA - ANITTA - EMIS KILLA coreografia di Paolo Marincolo
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