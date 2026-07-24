Como vietato il colpo di testa in tutte le categorie dell' Academy giovanile dei lariani

Notizia in breve

Il Como ha stabilito il divieto di colpi di testa in tutte le categorie dell'Academy giovanile. La decisione riguarda le formazioni preparatorie, rendendo il club tra i primi a livello mondiale a adottare questa regola. La misura si applica esclusivamente alle partite e alle sessioni di allenamento delle categorie giovanili, senza coinvolgere la prima squadra. La normativa è stata comunicata ufficialmente dal club e sarà in vigore a partire dalla prossima stagione.