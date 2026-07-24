Nel commissariato di piazza Vittorio Veneto è stata inaugurata una sala di ascolto dedicata a donne e minori. Lo spazio, che prima ospitava altri uffici, è stato trasformato per offrire un ambiente più caldo e accogliente. La stanza è stata allestita con arredi e colori che favoriscono un’atmosfera rassicurante. L’obiettivo è facilitare l’ascolto e il supporto alle persone che si rivolgono alle forze dell’ordine. La nuova sala è operativa da oggi.

Uno spazio che emana calore e accoglie come una nuova casa. Alcuni locali del commissariato di polizia di piazza Vittorio Veneto per anni adibiti alle pratiche burocratiche sono stati trasformati in una ’Sala di ascolto’ all’interno del quale le donne vittime di violenza e i minori potranno ricevere il primo conforto in attesa di affrontare il percorso Da ieri il commissariato di Sarzana può avvalersi di una stanza dai colori tenui, un divanetto, peluche e palloni per bambini per creare un’atmosfera distante dal rigore di un commissariato grazie all’interessamento della Questura e dell’associazione Soroptimist che ha contribuito alla realizzazione e allestimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissariato più accogliente ’Sala di ascolto’ per donne e minori

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Spazio Rinascita a San Severo: un luogo sicuro per ascoltare e tutelare le vittime

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