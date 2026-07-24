Il 25 luglio 2026, Commerzbank ha comunicato di essere disponibile a iniziare colloqui con Unicredit. La banca tedesca ha invitato ufficialmente il rappresentante di Unicredit a sedersi a un tavolo di confronto. La dichiarazione non indica ancora una conclusione definitiva, ma segnala una apertura verso trattative. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli o sui tempi di eventuali incontri.

Francoforte, 25 luglio 2026 – Non è ancora una resa, ma poco ci manca. Commerzbank apre ufficialmente a Unicredit e invita Andrea Orcel a sedersi al tavolo. Dopo mesi di scontri, ricorsi e resistenze politiche, la banca tedesca riconosce che i nuovi equilibri dell’azionariato impongono una fase diversa: quella del dialogo. A pronunciare le parole che segnano la svolta è il presidente del consiglio di sorveglianza, Jens Weidmann. In un’intervista all’Handelsblatt, l’ex presidente della Bundesbank invita Unicredit ad avviare "colloqui costruttivi" con il management di Francoforte, aggiungendo una frase destinata a pesare: "Anche se avremmo preferito il contrario, le posizioni della maggioranza alla prossima assemblea generale sono chiare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Commerzbank apre a Unicredit: “Pronti per colloqui costruttivi”

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