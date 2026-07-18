L’amministratore delegato di Unicredit si prepara a discutere con le autorità tedesche per l’acquisizione di Commerzbank, dopo aver ottenuto il via libera dagli azionisti tedeschi. La Germania si era opposta all’integrazione della banca di Francoforte nel gruppo italiano, ma ora si aprono colloqui ufficiali. La decisione di procedere segue l’approvazione degli azionisti e rappresenta un passo avanti nel progetto di acquisizione.

Dopo aver incassato il consenso degli azionisti tedeschi, l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel si preparerebbe a superare uno degli ostacoli più alti nella partita Commerzbank: l’opposizione della Germania all’integrazione della banca di Francoforte in Unicredit. Il governo di Berlino starebbe infatti valutando, secondo le anticipazioni di Bloomberg su cui gli interessati hanno mantenuto il , l’avvio di un dialogo con il gruppo guidato da Orcel per definire le condizioni di un’eventuale integrazione tra i due istituti. Una svolta confermata dalle recenti dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz che pur ribadendo il valore strategico di Commerzbank per la Germania ha chiarito di non essere contrario e di non avere mai impedito un’acquisizione da parte di Unicredit anche se le modalità dell’attacco non sono state gradite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Berlino adesso apre a Unicredit. Presto colloqui su Commerzbank

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