Andrea Pirlo si prepara a guidare la Nazionale con un modulo ancora da definire, puntando su giovani talenti e un gioco offensivo. Attualmente in ritiro in Austria con il suo club, il tecnico bresciano ha sempre sostenuto un calcio propositivo nel corso della carriera. La squadra si concentra sulla valorizzazione dei giovani e sull’attuazione di un sistema di gioco che privilegia il costruire dal basso e il possesso palla. La formazione ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Andrea Pirlo è pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale. Attualmente in ritiro in Austria con il suo United FC, il tecnico bresciano ha fondato la carriera su un calcio propositivo e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Come giocherà l'Italia di Pirlo, il modulo e i giovani: ecco la nuova Nazionale

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