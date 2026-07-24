Come funziona in Italia l’uso delle bodycam nelle forze dell’ordine

In Italia, le forze di polizia possono utilizzare le bodycam durante operazioni ufficiali, ma con restrizioni specifiche. L’uso è consentito in situazioni di servizio, come controlli o interventi, e deve rispettare la privacy e le norme sulla registrazione. Le telecamere devono essere attivate in modo da documentare i fatti, evitando registrazioni non autorizzate. L’agente coinvolto nell’arresto di un individuo aveva una bodycam personale, che ha registrato l’intervento subito dopo l’immobilizzazione.

Quando si possono azionare, che problemi hanno e perché l'agente che ha immobilizzato Abderrahim Fakir ne aveva una personale Subito dopo la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta mentre veniva immobilizzato dalla polizia, la questura di Bologna aveva fatto sapere che gli agenti intervenuti indossavano delle bodycam, e che i video sarebbero stati messi a disposizione dei magistrati per le indagini giudiziarie. Tre giorni dopo Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, ha fatto intendere in un’intervista al Corriere della Sera che solo uno dei due avesse una bodycam, e che fosse personale: significa che non gli è stata data in dotazione dalla polizia, ma è lui usarla volontariamente per documentare i propri interventi, come forma di tutela. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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