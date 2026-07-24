Demirovic ha disputato una stagione con lo Stoccarda, totalizzando 10 gol e 4 assist in 29 partite di campionato. La sua performance ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui la Juventus, che ha mostrato interesse per il suo profilo. La squadra tedesca ha inserito il giocatore in rosa per tutta la stagione, contribuendo con i suoi numeri alla sua valutazione sul mercato.

di Francesco Spagnolo Il nome di Demirovic è ritornato in auge per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. I numeri della sua stagione con lo Stoccarda. La ricerca di un attaccante completo porta la Juventus a valutare con attenzione l’ipotesi Demirovi?. Le sue prestazioni sul campo riflettono un profilo capace di garantire un impatto immediato nei meccanismi offensivi della squadra bianconera. Analizzare il rendimento del calciatore con lo Stoccarda permette di comprendere cosa registrerebbe il reparto offensivo in Serie A. L’impatto del centravanti nell’ultimo campionato di Bundesliga evidenzia spiccate doti da finalizzatore. Il rendimento realizzativo del centravanti bosniaco racconta di 12 gol realizzati a fronte di 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Come è andata la stagione di Demirovic con lo Stoccarda? I numeri spiegano l’interesse della Juventus

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