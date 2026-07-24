Columbus Crew-FC Cincinnati | un derby d’Ohio tra attacco e difesa

Notizia in breve

Al ScottsMiracle-Gro Field si gioca il derby d’Ohio tra Columbus Crew e FC Cincinnati. La partita mette di fronte l’attacco dei Cincinnati, che ha segnato più gol finora, e la difesa dei Crew, che ha subito meno reti. I padroni di casa cercano una vittoria per risalire in classifica, mentre gli ospiti puntano a mantenere il momento positivo. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande tensione e aspettative.