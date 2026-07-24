Columbus Crew-FC Cincinnati | un derby d’Ohio tra attacco e difesa
Al ScottsMiracle-Gro Field si gioca il derby d’Ohio tra Columbus Crew e FC Cincinnati. La partita mette di fronte l’attacco dei Cincinnati, che ha segnato più gol finora, e la difesa dei Crew, che ha subito meno reti. I padroni di casa cercano una vittoria per risalire in classifica, mentre gli ospiti puntano a mantenere il momento positivo. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande tensione e aspettative.
L’angolo della partita. Sotto i riflettori del ScottsMiracle-Gro Field, il derby d’Ohio “Hell is Real” rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con il Columbus Crew in cerca di riscatto e l’FC Cincinnati che cavalca l’onda dei risultati positivi. I gialloneri di Laurent Courtois arrivano a questa sfida dopo un’ennesima sconfitta casalinga contro il New York City (1-2), il quarto ko nelle ultime sei partite. L’obiettivo primario è ritrovare il vigore necessario per non compromettere ulteriormente le loro ambizioni di playoff. Dall’altro lato, l’FC Cincinnati, sotto la guida di Pat Noonan, si presenta con il morale alle stelle, avendo vinto le ultime due partite, l’ultima contro Vancouver con un entusiasmante 4-3. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
MLS NEXT PRO: Columbus Crew 2 vs FC Cincinnati 2 | March 21, 2026
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