Un uomo di 67 anni è finito in un fosso mentre era alla guida, colpito da una crisi epilettica. I carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno praticato le prime manovre di soccorso e lo hanno estratto dall’abitacolo. L’incidente è avvenuto in una strada di campagna. Nessuna altra vettura coinvolta. Il conducente è stato trasportato in ospedale per controlli.

Castel Goffredo (Mantova), 24 luglio 2026 – Stava guidato quando è stato colto da una crisi epilettica. Un automobilista è così finito in un fosso ed è stato salvato dai carabinieri, che hanno effettuato le manovre di primo soccorso e lo hanno estratto dall’abitacolo. Grazie alle manovre dei due militari, per sopperire alle difficoltà respiratorie in attesa dell'arrivo del 118, l’uomo ha potuto restare in vita. L'episodio è avvenuto ieri mattina, giovedì 23 luglio, in provincia di Mantova. A segnalare al 112 l'auto fuori strada è stato un abitante della zona. La centrale operativa della Compagnia di Castiglione delle Stiviere ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colto da crisi epilettica mentre è al volante, finisce in un fosso: 67enne salvato dai carabinieri

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In caso di crisi epilettica ho capito che nessuno sa cosa fare

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