Un uomo di 67 anni è stato soccorso dai carabinieri dopo aver perso il controllo dell’auto a causa di una crisi epilettica. L’incidente è avvenuto mentre era alla guida e ha portato il veicolo in un fossato, dopo aver percorso oltre 200 metri attraverso un terreno agricolo. I militari sono intervenuti sul posto per assistere l’automobilista e rimuovere il veicolo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Ha perso il controllo dell'auto dopo essere stato colto da una crisi epilettica mentre era al volante ed è finito in un fossato, al termine di una corsa di oltre 200 metri attraverso un terreno agricolo. È accaduto nella mattinata del 23 luglio sulla provinciale 8, a Castel Goffredo (Mantova), dove un uomo di 67 anni, cittadino ghanese residente a Casaloldo, è stato soccorso e salvato dall'intervento dei carabinieri. L'allarme è stato lanciato al 112 da un automobilista che aveva notato un'auto grigia fuori strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Castel Goffredo, guidata dal comandante, luogotenente Nicolò Di Marzo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Castel Goffredo, 67enne colto da crisi epilettica al volante perde il controllo e finisce in un fosso: salvato dai carabinieri

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