È stato presentato un documento che mira a uniformare le cure per il colpo di calore. Negli ultimi vent’anni, la mortalità tra gli over 65 legata al calore è cresciuta del 54%. Se non trattato rapidamente, il colpo di calore provoca la morte nell’80% dei casi, mentre quello da sforzo causa il decesso in circa un terzo dei casi.

Negli ultimi vent’anni la mortalità correlata al calore negli over 65 è aumentata del 54%. Il classico colpo di calore, se non trattato tempestivamente, porta alla morte nell’80% dei casi, mentre quello da sforzo causa il decesso una volta su tre. Sono anche questi numeri ad aver indotto Simeu, la Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza, a redigere il position paper ‘ Percorso calore ’, il Pdta che definisce a livello nazionale la gestione integrata delle patologie da calore, dal soccorso territoriale del 118 fino alla terapia sub-intensiva. Il colpo di calore. Esattamente come infarti o ictus, il colpo di calore è un’emergenza che richiede un intervento immediato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colpo di calore, il documento che punta a uniformare le cure

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