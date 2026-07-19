Dongmo che sfortuna Colpo di calore | niente finale
Franca Shanon Dongmo non è riuscita a partecipare alla finale del salto triplo agli Europei a causa di un colpo di calore. Prima di entrare in pedana per le qualificazioni, ha manifestato problemi fisici che le hanno impedito di competere. La sua gara è stata interrotta e non ha preso parte alla fase finale della competizione.
Un Europeo non proprio fortunato per Franca Shanon Dongmo. Problemi fisici prima di entrare in pedana per la qualificazione alla finale del triplo non le hanno permesso di esprimersi al meglio. Venerdì, allo stadio Guidobaldi di Rieti, nella seconda giornata dei Campionato Europei Under 18, l’atleta della Sef Stamura Ancona ottiene una misura valida al terzo salto con 12,23 (+0.4) dopo due nulli, ma non basta per ottenere il pass per la finale odierna (19esima). Dove si è qualificata invece l’altra azzurra, Viola Arioli (Atl. Riccardi Milano 1946) che dopo due nulli mette a punto la rincorsa e lo stacco. Dongmo, classe 2009, nata ad Ancona (genitori del Camerun), invece, all’esordio in azzurro, termina la corsa al turno di qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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