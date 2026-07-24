Da lunedì inizieranno i lavori per riparare la colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni, danneggiata lo scorso 15 gennaio da un autobus della linea C. Le operazioni prevedono diverse fasi di intervento per ripristinare la struttura. La riparazione si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste e senza influire sul traffico circostante. I lavori si concluderanno entro alcune settimane.

Bologna, 24 luglio 2026 – Cominceranno nella giornata di lunedì i lavori per il ripristino della colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni, danneggiata lo scorso inverno (il 15 gennaio) a causa della perdita di controllo della navetta Tper linea C. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacabus-contro-colonna-in-via-7fe90fbe La prima fase dei lavori: partenza il 27 luglio. Le operazioni si svolgeranno in due fasi: nella giornata di lunedì, appunto, scatterà la prima fase dei lavori che prevederà fino al 31 luglio l’occupazione del corsello di collegamento tra piazza Verdi e via Petroni, con chiusura di via Petroni ventiquattr'ore su ventiquattro, per i lavori di posa dei martinetti per il mantenimento in sede dell'edificio, demolizione della colonna, sostituzione con putrelle e verifica stabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colonna danneggiata dal bus in via Petroni, partono i lavori di ripristino: ecco le fasi del cantiere

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