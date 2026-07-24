La Polizia di Stato ha scoperto un deposito di droga a Forlì, organizzato come centro di stoccaggio e vendita. Tra le sostanze sequestrate, è stata trovata anche cocaina rosa. L’indagine ha portato all’arresto di una persona coinvolta nella gestione del magazzino. Il blitz si è svolto nelle ultime ore, con il sequestro di ingenti quantità di droga e la conferma di un’attività di distribuzione illecita nella zona.

Forlì, 24 luglio 2026 - Un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti, organizzato come un centro di stoccaggio e vendita della droga, è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Forlì. Al termine di una perquisizione condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura, un uomo forlivese è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati quasi 8 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish, Mdma, ketamina e la cosiddetta “cocaina rosa” o “tusi”, oltre a materiale destinato al confezionamento delle dosi e a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocaina rosa nel magazzino della droga, un arresto

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