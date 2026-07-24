Cna | Per gasolio e benzina extra costo da un miliardo a luglio

A luglio, il costo aggiuntivo per benzina e gasolio in Italia si aggira intorno a un miliardo di euro, secondo la CNA. La guerra in Iran ha già causato un esborso complessivo di oltre 4,5 miliardi di euro da marzo a luglio, rispetto ai prezzi medi di febbraio. Questa cifra rappresenta il maggior incremento di spesa stimato dalla CNA per carburanti nello stesso periodo.

ROMA – La guerra in Iran ha già presentato a famiglie e imprese italiane un conto da oltre 4,5 miliardi di euro alla pompa. È il maggiore esborso stimato dalla CNA per benzina e gasolio dal 1° marzo a luglio, calcolato rispetto ai prezzi medi di febbraio, prima che la crisi geopolitica investisse pienamente i mercati energetici. La nuova accelerazione arriva nel momento peggiore: soltanto nei primi 24 giorni di luglio, con l’avvio delle partenze estive e l’aumento degli spostamenti, il caro carburanti è costato circa 850 milioni di euro in più rispetto ai livelli di febbraio. Nel confronto con lo stesso periodo del 2025, l’aggravio sfiora 824 milioni, concentrato soprattutto sul gasolio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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