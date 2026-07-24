Clima lungo la costa Il futuro passa dalla sostenibilità

A Follonica si è svolto un confronto sulle sfide ambientali lungo la costa toscana e sulle strategie adottabili dai comuni costieri per affrontare i cambiamenti climatici. L'incontro ha coinvolto rappresentanti locali e esperti, evidenziando l'importanza di interventi sostenibili e di pianificazioni mirate per mitigare gli effetti dell’innalzamento del livello del mare e delle condizioni meteorologiche estreme. Non sono stati annunciati piani specifici o decisioni ufficiali.

FOLLONICA Follonica ha ospitato un interessante confrontosulle sfide ambientali che interessano la costa toscana e quali sono le strategie necessarie che i comuni costieri possono adottare per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. È stato questo il tema al centro della tappa follonichese di "#AspettandoFestambiente" che si è svolta negli spazi dello stabilimento "Bagno Pineta" e che fa parte del percorso di avvicinamento alla 38ª edizione di "Festambiente", il festival nazionale di Legambiente in programma dal 5 al 9 agosto a Rispescia. All’incontro hanno preso parte Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore all’Ambiente Danilo Baietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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