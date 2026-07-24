Classifica FIMI dal 17 al 23 luglio 2026 Shakira e Burna Boy con l’inno dei Mondiali volano al primo posto nei singoli

Da davidemaggio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Million Dollar Babe di Anna si conferma al comando degli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 17 al 23 luglio 2026. Nei singoli sale invece fino alla prima posizione Dai Dai, l’inno dei Mondiali 2026 cantato da Shakira & Burna Boy, con La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa in seconda posizione. Di seguito, tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Nei singoli, Dai Dai  di  Shakira  &  Burna Boy  guadagna cinque posizioni e arriva per la prima volta in vetta alla chart. Di conseguenza, perdono una postazione, dalla #2 alla #4, La testa gira  di  Fred De Palma,  Anitta  &  Emis Killa,  Samurai Jay  con  Ossessione  e  Canzone d’amore  di  Geolier. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

classifica fimi dal 17 al 23 luglio 2026 shakira e burna boy con l8217inno dei mondiali volano al primo posto nei singoli
© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 17 al 23 luglio 2026, Shakira e Burna Boy con l’inno dei Mondiali volano al primo posto nei singoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali di Calcio 2026 al via: Shakira e Burna Boy cantano l’inno ufficiale "Dai Dai"

Shakira e Burna Boy: l’inno per i Mondiali 2026 accende il webUn nuovo brano musicale realizzato da Shakira e Burna Boy è stato scelto come inno ufficiale dei Mondiali 2026, provocando reazioni sui social media.

Argomenti più discussi: I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la vittoria va a Fred De Palma con Emis Killa e Anitta; Classifica FIMI dal 10 al 16 luglio 2026, Anna subito prima negli album con Million Dollar Babe; Classifiche FIMI settimana 29/2026: domina Anna.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web