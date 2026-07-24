Million Dollar Babe di Anna si conferma al comando degli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 17 al 23 luglio 2026. Nei singoli sale invece fino alla prima posizione Dai Dai, l’inno dei Mondiali 2026 cantato da Shakira & Burna Boy, con La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa in seconda posizione. Di seguito, tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Nei singoli, Dai Dai di Shakira & Burna Boy guadagna cinque posizioni e arriva per la prima volta in vetta alla chart. Di conseguenza, perdono una postazione, dalla #2 alla #4, La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa, Samurai Jay con Ossessione e Canzone d’amore di Geolier. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 17 al 23 luglio 2026, Shakira e Burna Boy con l’inno dei Mondiali volano al primo posto nei singoli

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