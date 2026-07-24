Undici palestre scolastiche a Cinisello non saranno assegnate alle associazioni per attività extrascolastiche a causa di inadempienze alle norme antincendio. Le strutture non rispettano i requisiti di sicurezza richiesti, impedendo così l’utilizzo da parte delle associazioni per programmi sportivi e ricreativi. La decisione riguarda esclusivamente le palestre che risultano non conformi, mentre altre strutture sono state ritenute idonee. L’ente locale ha comunicato che le palestre non saranno disponibili fino a eventuali adeguamenti.

Sono undici le palestre scolastiche che non potranno essere assegnate alle associazioni per le attività extrascolastiche, perché non adeguate alla normativa antincendio. Le onlus sono state informate soltanto a poche settimane dall’inizio della nuova stagione sportiva e nel pieno della raccolta delle iscrizioni. L’incontro è stato convocato martedì sera dall’amministrazione e ha visto i funzionari comunali presentare il piano di razionalizzazione delle assegnazioni degli impianti sportivi per la stagione 2026-2027. Le conseguenze non saranno indolore: dai primi calcoli, le attività dovranno essere ridotte mediamente tra il 15 e il 20%, le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinisello, associazioni senza palestre: "Così si nega lo sport ai ragazzi"

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