Cinema all’aperto e gratis alla Garbatella | tutti i film in programma

Nella Garbatella torna la rassegna cinematografica all’aperto e gratuita chiamata “Sgarbatellum”, ideata dal regista Alessandro Piva. Quest’anno celebra il suo decennale. La manifestazione prevede la proiezione di diversi film e si svolge nel quartiere, offrendo un’occasione di intrattenimento gratuito per il pubblico. La rassegna si svolge durante il mese di luglio, coinvolgendo la comunità locale con eventi cinematografici all’aperto.

Roma, 24 luglio 2026 – Torna nella Capitale “ Sgarbatellum “, la rassegna cinematografica ideata dal regista Alessandro Piva che quest’anno festeggia il suo decennale. Da martedì 28 luglio a domenica 2 agosto 2026, la piacevole cornice del parco di Piazza Brin ospiterà sei proiezioni speciali, offrendo al pubblico un fitto dialogo con i protagonisti del grande schermo. Il programma. Si inizia martedì 28 luglio con la proiezione “ Breve storia d’amore “, esordio alla regia della nota sceneggiatrice Ludovica Rampoldi con una storia sospesa tra passione e ossessione che mette a confronto due generazioni: i trentenni e i cinquantenni, non soltanto analizzati da un punto di vista anagrafico ma per le differenti modalità di gestione di verità e menzogne, equilibrio e instabilità emotiva. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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