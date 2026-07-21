In piazze e parchi della città, si svolge la rassegna “Vivi il Cinema!” con proiezioni gratuite di film all'aperto. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale e organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma. Durante l’estate, le serate sono animate dalla visione di pellicole sul grande schermo, accessibili a tutti senza costi. L’evento si svolge in vari spazi pubblici della capitale, offrendo un programma ricco di proiezioni estive.

Con l’arrivo del pieno dell’estate, la grande settima arte torna a illuminare le sere della Capitale. Promossa da Roma Capitale e organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, la rassegna “Vivi il Cinema!” porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi romani con un ricco calendario di proiezioni a ingresso gratuito. Dalla grande novità della nuova Arena di Tor Marancia, fino agli appuntamenti storici al Parco di Santa Maria della Pietà e alla Casa del Cinema, ecco la guida completa agli eventi, ai film in programmazione e alle modalità di partecipazione. Debutta la nuova Arena di Tor Marancia: cinema e rigenerazione urbana. Dal 22 al 31 luglio, la Fondazione Cinema per Roma inaugura la prima edizione dell’ Arena di Tor Marancia (VIII Municipio), allestita presso la Tenuta di Tor Marancia A. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Nerdpool.it - Cinema all’aperto gratis a Roma: il programma estivo di “Vivi il Cinema!”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È NATO IL FIGLIO DI SARA!

Notizie e thread social correlati

Cinema Estivo al Parco Virgiliano: film gratis all’aperto con vista mare a Napoli.La rassegna cinematografica all'aperto al Parco Virgiliano di Napoli è stata rinviata al 3 luglio 2026 a causa delle previsioni meteo avverse...

Roma, cinema gratis all’Arena Santa Maria della Pietà: il programma completoA partire da mercoledì 15 luglio, l’Arena Santa Maria della Pietà ospita nuovamente proiezioni gratuite di film sotto le stelle.

Temi più discussi: Cosa fare stasera a Roma gratis: nove film all’aperto da Troisi a Hitchcock; Cinema all’aperto gratis a Torino con le rassegne di Comala: il programma e le date; Aura Movies 2026, cinema all’aperto dedicato alle famiglie; Cinema Tascabile, torna il grande schermo sotto le stelle nei quartieri di Firenze.

Cosa fare stasera a Roma gratis: nove film all’aperto da Troisi a Hitchcock roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il cinema all’aperto con vista su Firenze: a Villa Bardini torna l’arena estivaTutte le sere al 10 luglio al 30 agosto sulla Terrazza Belvedere in programma le uscite estive e i migliori titoli della stagione, film in lingua originale e due registi ospiti ... intoscana.it

Il cinema all'aperto più bello del mondo si trova in Italia (ed è gratis)Qual è il cinema all'aperto più bello al mondo? I cinema all'aperto hanno una loro, particolarissima, magia. Vedere un film al cinema è sempre un'esperienza collettiva, per quanto silenziosa e intima. esquire.com