Nel primo semestre del 2026, la Cina ha destinato oltre 75 miliardi di dollari alla costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche. I dati ufficiali indicano un investimento di 515,1 miliardi di yuan, equivalenti a circa 75,82 miliardi di dollari, secondo il ministero delle Risorse Idriche. La cifra riguarda progetti dedicati alla tutela e alla gestione delle risorse idriche nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha investito 515,1 miliardi di yuan (circa 75,82 miliardi di dollari) nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Risorse Idriche. Nel periodo gennaio-giugno sono stati avviati 25 nuovi grandi progetti a tale scopo, mentre la costruzione di infrastrutture idriche ha creato 1,344 milioni di posti di lavoro nel primo semestre, ha dichiarato il ministero durante una conferenza stampa. (ITALPRESS). -foto Xinhua-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, aumentano gli investimenti per la tutela delle risorse idriche

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Perché la Cina ha smesso di essere la fabbrica del mondo

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