Più di 10.000 persone sono state evacuate nella comunità autonoma di Madrid a causa di tre grandi incendi boschivi nell’area sud-occidentale della regione. Gli incendi sono ancora attivi e coinvolgono vaste aree di macchia e boschi. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di evacuazione. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali vittime o danni materiali. La situazione resta sotto controllo con interventi di spegnimento in corso.

Sono state evacuate più di 10.000 persone nella comunità autonoma di Madrid (un’unità amministrativa spagnola paragonabile alle regioni italiane) a causa di tre grandi incendi boschivi che stanno colpendo contemporaneamente l’area sud-occidentale della regione. Aldea del Fresno, un paese di 1.500 abitanti, è stato completamente evacuato, e sono state evacuate anche alcune zone dei paesi Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Pelayos de la Presa, dopo che le fiamme si sono propagate rapidamente anche a causa delle alte temperature e del vento. Giovedì notte il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, dopo che la presidente della comunità autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aveva detto che la regione non era più in grado di gestire con le proprie risorse gli incendi in corso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono più di 10mila persone evacuate per gli incendi nella comunità autonoma di Madrid

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California Wildfires: Over 20,000 Affected, 10,000 Homes Under Evacuation Orders | Firstpost America

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