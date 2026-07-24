Tra i nuovi singoli in uscita oggi, ci sono brani di artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e che si sono esibiti al Primo Maggio. Tra le uscite ci sono Mannarino, Sayf, Kygo e Paola Turci. Questi artisti si preparano a tornare sulla scena musicale con nuovi singoli, che saranno disponibili a partire dalla giornata odierna. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito sui titoli o le modalità di rilascio.

Rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo e che hanno calcato il palco del Primo Maggio, artisti che si apprestano al ritorno sulle scene, sono pronti a lanciare i nuovi singoli nella giornata odierna, 24 luglio. Il nuovo brano di Sayf, che prosegue il successo partito lo scorso febbraio con Tu Mi Piaci Tanto e successivamente confermato da Buona Domenica, e poi il ritorno di Paola Turci con il secondo apripista del diciassettesimo lavoro in studio in uscita ad ottobre. Un grande classico degli anni Novanta, Show Me Love, ritrova vita nel nuovo progetto di L.B One Maradona di Mannarino tra i nuovi singoli del 24 luglio. Sayf – Parlar... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Mannarino, Sayf, Kygo, Paola Turci tra i nuovi singoli del 24 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ci sono Madonna, Blanco, Justin Bieber tra i nuovi singoli del 10 luglioIl 10 luglio sono usciti nuovi singoli di artisti internazionali come Madonna, Blanco e Justin Bieber.

Ci sono Gianna Nannini e Marracash, Paul McCartney, Fabio Rovazzi tra i nuovi singoli del 3 luglioIl 3 luglio sono stati pubblicati nuovi singoli di artisti come Gianna Nannini, Marracash, Paul McCartney e Fabio Rovazzi.