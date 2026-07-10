Il 10 luglio sono usciti nuovi singoli di artisti internazionali come Madonna, Blanco e Justin Bieber. Le uscite musicali di oggi includono brani di diversi generi, con alcuni artisti che aggiornano le loro discografie. La giornata si caratterizza per un'ampia varietà di proposte, riflettendo un panorama musicale vario e internazionale. Le nuove uscite sono disponibili su diverse piattaforme di streaming e store digitali.

Un weekend dal sapore internazionale è quello scandito dai nuovi singoli delle popstar in uscita nella giornata odierna del 10 luglio Il nuovo singolo di Madonna, estratto da Confessions II, album che ha segnato il ritorno sulle scene della Regina Del Pop, e poi i ritorni di Blanco e Justin Bieber, ed un atteso duetto oltreoceano, quello tra Steve Lazy e SZA. Nuovi singoli 10 luglio: c’è Madonna con Danceteria. Madonna – Danceteria: Un inno dance euforico, ripercorre un emozionante omaggio al nightclub newyorkese dove Madonna ha mosso i primi passi nel 1982. Canta dell’emozione provata quando il DJ Mark Kamins ha messo per la prima volta il suo demo di Everybody davanti a 300 persone e ripete il ritornello: “Qui tutti sono un’opera d’arte”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Madonna, Blanco, Justin Bieber tra i nuovi singoli del 10 luglio

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Argomenti più discussi: Justin Bieber si esibirà durante la finale dei Mondiali; Al primo halftime show dei mondiali di calcio, con Madonna, Shakira e i BTS, si sono aggiunti anche Justin Bieber e i Coldplay; È giunta mezzanotte, i singoli in uscita venerdì 10 luglio 2026: da Blanco a Valerio Scanu; Finale Mondiali, la sorpresa: Justin Bieber nello show con Madonna, Shakira e i Bts.

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