Christine Lagarde fotografata mentre compra il pane | la sua risposta sui social è diversa da quella che tutti si aspettavano

Una foto mostra la presidente della Banca centrale europea mentre acquista del pane in un supermercato. La sua reazione sui social differisce da quanto ci si poteva aspettare, senza fornire ulteriori dettagli sulla risposta. La scena evidenzia come anche figure di rilievo nel settore finanziario svolgano attività quotidiane comuni. La foto è stata scattata tra le corsie di un negozio, senza che siano stati resi noti altri particolari sulla circostanza.

A volte basta uno scatto rubato tra le corsie di un supermercato per ricordarci che anche i grandi nomi dell’economia europea hanno una vita quotidiana fatta di gesti semplici. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), è finita al centro di un caso social del tutto inaspettato e non per una dichiarazione sulla politica monetaria o per l ‘ennesima decisione sui tassi d’interesse, ma per qualcosa di molto più prosaico: stava scegliendo il pane. L’episodio è avvenuto a Francoforte, città che ospita la sede della BCE e dove Lagarde vive buona parte del suo tempo. Un cittadino l’ha riconosciuta mentre si aggirava tra gli scaffali del reparto panetteria, concentrata nella scelta del prodotto giusto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Christine Lagarde fa la spesa e finisce sui social, la risposta all'autore della foto: Grazie, ti auguro una buona giornata reddit

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