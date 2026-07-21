Christine Lagarde paparazza intenta a scegliere il pane mentre fa la spesa al supermercato La foto è virale lei risponde | Grazie ti auguro una buona giornata

Notizia in breve

Una foto di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, mentre sceglie il pane nel supermercato di Francoforte, è diventata virale. La donna ha risposto a un commento online, ringraziando e augurando una buona giornata a chi l’aveva condivisa. La scena si è diffusa rapidamente sui social, attirando l’attenzione su un’immagine di vita quotidiana di una figura pubblica. La foto mostra Lagarde mentre si trova tra gli scaffali del supermercato, senza ulteriori dettagli sul contesto.