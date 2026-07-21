Christine Lagarde paparazza intenta a scegliere il pane mentre fa la spesa al supermercato La foto è virale lei risponde | Grazie ti auguro una buona giornata
Una foto di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, mentre sceglie il pane nel supermercato di Francoforte, è diventata virale. La donna ha risposto a un commento online, ringraziando e augurando una buona giornata a chi l’aveva condivisa. La scena si è diffusa rapidamente sui social, attirando l’attenzione su un’immagine di vita quotidiana di una figura pubblica. La foto mostra Lagarde mentre si trova tra gli scaffali del supermercato, senza ulteriori dettagli sul contesto.
Un’istantanea di quotidianità si è trasformata nel giro di poche ore in uno scambio virtuale diventato virale. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, è stata immortalata mentre sceglieva il pane tra gli scaffali di un supermercato a Francoforte. Lo scatto è stato diffuso sulla piattaforma X da un cittadino che l’ha riconosciuta tra le corsie della spesa, accompagnando la foto con una didascalia dai toni affettuosi e ironici: “Amo Francoforte. In ogni angolo incontri persone meravigliose. Mi scusi per aver violato la sua privacy, signora presidente della BCE “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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