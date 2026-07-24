Chiellini | Calcio italiano? Le persone di riferimento che abbiamo visto ieri hanno risposte adeguate

Ieri si sono incontrate figure di spicco del calcio italiano, che hanno mostrato risposte considerate adeguate alle sfide attuali. Chiellini ha commentato che le persone di riferimento presenti hanno dimostrato capacità appropriate. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sui contenuti dell'incontro. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata e non si conoscono i piani futuri. La discussione si è concentrata sulle figure di riferimento e sulle risposte alle esigenze del calcio nazionale.

Chiellini sicuro: «La rinascita del calcio italiano? Le persone di riferimento che abbiamo visto ieri hanno risposte adeguate». Il futuro del calcio italiano passa da una crescita strutturale fatta di cambiamenti, professionalità e formazione: è questo il messaggio al centro dell’intervento di Giorgio Chiellini, oggi Chief Club Affairs Officer della Juventus. All’ Allianz Stadium, in occasione della presentazione del nuovo master dedicato a sport e intrattenimento realizzato dal club bianconero insieme al Politecnico di Torino attraverso la PoliTO Master School, Chiellini ha condiviso la sua visione sul percorso che il movimento calcistico nazionale deve intraprendere per evolversi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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