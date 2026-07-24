Chiellini | Rinascita del calcio italiano? Le persone di riferimento ieri hanno risposto in maniera adeguata… – VIDEO

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la presentazione di un master in System Thinking for Sport & Entertainment, Giorgio Chiellini ha dichiarato che le figure di riferimento del calcio italiano hanno risposto in modo adeguato ieri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Marco Baridon Giorgio Chiellini ha parlato a margine della presentazione dell’International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment. (inviato all’Allianz Stadium) – Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha parlato del calcio italiano a margine della presentazione dell’International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment SUL MASTER – «Sono in atto dei cambiamenti e credo che le persone che stanno arrivando e ieri, tra l’altro, le abbiamo anche viste e sono le persone giuste per ripartire. Oggi siamo qua per presentare questo Executive Master per dare opportunità a tante persone in generale, e non solo dello sport, di accrescere le competenze e alzare il livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiellini rinascita del calcio italiano le persone di riferimento ieri hanno risposto in maniera adeguata8230 8211 video
© Juventusnews24.com - Chiellini: «Rinascita del calcio italiano? Le persone di riferimento ieri hanno risposto in maniera adeguata…» – VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Max Pezzali Omaggia le Leggende del Calcio Italiano: tra il Pubblico Spunta un Emozionato ChielliniDurante un concerto a Torino, il pubblico ha intonato a gran voce le canzoni di Max Pezzali, creando un’atmosfera carica di emozione.

Zola sulla crisi del calcio italiano: «I nostri ragazzi hanno bisogno del coraggio per farli giocare e serve programmazione» – VIDEODurante la 21ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro, Zola ha commentato la crisi del calcio italiano, sottolineando che i giovani hanno bisogno...

Si parla di: Tacchinardi sogna: Conte alla Juve, Del Piero presidente, Chiellini vice.

rinascita del chiellini rinascita del calcioLa rinascita del calcio. Il sindaco dà il via libera alla cordata dei riminesi: Da loro un atto di amoreAl timone il gruppo guidato da Bianchi e Lanzetti. Si riparte dall’Eccellenza. Il sindaco e l’assessore Lari: Garantiti impegni concreti, è la migliore medicina. msn.com

Calcio: ipotesi Del Piero per la rinascita del Rimini dopo il fallimentoIl futuro della Rimini Calcio, squadra di Serie C fallita lo scorso inverno e destinata a ripartire dall'Eccellenza, potrebbe riaprirsi con un nome a sorpresa: quello di Alessandro Del Piero. Lo ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web