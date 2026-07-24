Chiellini | Rinascita del calcio italiano? Le persone di riferimento ieri hanno risposto in maniera adeguata… – VIDEO

Durante la presentazione di un master in System Thinking for Sport & Entertainment, Giorgio Chiellini ha dichiarato che le figure di riferimento del calcio italiano hanno risposto in modo adeguato ieri.

di Marco Baridon Giorgio Chiellini ha parlato a margine della presentazione dell’International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment. (inviato all’Allianz Stadium) – Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha parlato del calcio italiano a margine della presentazione dell’International Executive Master in System Thinking for Sport & Entertainment SUL MASTER – «Sono in atto dei cambiamenti e credo che le persone che stanno arrivando e ieri, tra l’altro, le abbiamo anche viste e sono le persone giuste per ripartire. Oggi siamo qua per presentare questo Executive Master per dare opportunità a tante persone in generale, e non solo dello sport, di accrescere le competenze e alzare il livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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