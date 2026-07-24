I più recenti sondaggi politici riaccendono il confronto tra maggioranza e opposizioni. Nella Supermedia diffusa il 23 luglio, il cosiddetto campo largo raggiunge il 44% delle intenzioni di voto, mentre il centrodestra si colloca al 41,8%: una differenza di 2,2 punti che fotografa una situazione ancora aperta. Il dato, tuttavia, va letto con attenzione. Gli istituti che hanno contribuito alla rilevazione segnalano infatti una minore consistenza statistica delle rilevazioni effettuate dopo la metà di luglio, periodo nel quale il numero dei sondaggi disponibili risulta più limitato. Sondaggi politici e Supermedia: i numeri del confronto. La Supermedia restituisce dunque un vantaggio numerico alle forze ricondotte al campo largo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi vince e di quanto”. Sondaggi, il dato è clamoroso: oggi finirebbe così, tutti i numeri

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