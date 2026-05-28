Sondaggi c’è un dato clamoroso | così cambia tutto i numeri

Notizia in breve

La Supermedia AGIYouTrend mostra un equilibrio tra centrodestra e campo largo, con entrambe le coalizioni vicine al 45%. I sondaggi indicano una parità tra le due forze politiche principali, che si attestano sotto questa soglia. La rilevazione fotografa un panorama politico in cui nessuna delle due coalizioni ha ancora un vantaggio evidente. I risultati sono aggiornati e riflettono le ultime tendenze di consenso degli elettori.