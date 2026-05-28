Sondaggi c’è un dato clamoroso | così cambia tutto i numeri
La Supermedia AGIYouTrend mostra un equilibrio tra centrodestra e campo largo, con entrambe le coalizioni vicine al 45%. I sondaggi indicano una parità tra le due forze politiche principali, che si attestano sotto questa soglia. La rilevazione fotografa un panorama politico in cui nessuna delle due coalizioni ha ancora un vantaggio evidente. I risultati sono aggiornati e riflettono le ultime tendenze di consenso degli elettori.
La nuova Supermedia AGIYouTrend conferma un quadro politico sempre più equilibrato tra centrodestra e campo largo, con le due principali coalizioni praticamente appaiate sotto la soglia del 45%. Dopo il recente turno di elezioni amministrative non emergono grandi scossoni negli equilibri nazionali, ma il dato che più colpisce riguarda la crescita di Futuro Nazionale, il partito legato al generale Roberto Vannacci, che continua a guadagnare terreno nei sondaggi. Secondo la rilevazione aggiornata al 28 maggio 2026, il movimento guidato dall’ex generale raggiunge il 4%, il risultato più alto registrato finora. Una crescita che sembra avvenire soprattutto a discapito della Lega e del Movimento 5 Stelle, entrambi in lieve flessione rispetto alla precedente Supermedia di metà maggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
SONDAGGIO SWG TgLa7 MENTANA: dato clamoroso, gli indecisi possono cambiare tutto!
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