Chi l’ha visto? spunta il poker dei possibili eredi di Federica Sciarelli | la scelta è ormai vicina

A poche settimane dal ritorno del programma, la Rai sarebbe pronta a decidere chi raccoglierà l’eredità di Federica Sciarelli. Il futuro di Chi l’ha visto? sarebbe ormai a un passo dalla svolta. Dopo l’addio annunciato da Federica Sciarelli, che per oltre vent’anni è stata il volto simbolo della trasmissione di Rai 3, la Rai sarebbe vicina alla scelta del nuovo conduttore. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini starebbe definendo gli ultimi dettagli e la rosa dei candidati si sarebbe ridotta a quattro nomi, tutti già protagonisti dello storico programma. Una scelta che, se confermata, punterebbe sulla continuità, evitando volti esterni e premiando chi conosce già perfettamente il format. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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La Rai è vicina alla scelta del conduttore di #chilhavisto e la rosa finale include 4 profili, tutti interni alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Come auspicato da Federica Sciarelli e dai #chilhavisters. ( x.com

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