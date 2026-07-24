La successione di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si starebbe rivelando molto più complessa del previsto. Secondo le indiscrezioni, ben otto professionisti avrebbero rifiutato la conduzione dello storico programma di Rai 3. Tra motivazioni personali, responsabilità editoriali e scelte professionali, la Rai non avrebbe ancora individuato il successore definitivo. Chi l’ha visto? cerca un nuovo conduttore dopo Federica Sciarelli. Per oltre vent’anni il volto di Chi l’ha visto? è stato quello di Federica Sciarelli. La giornalista ha accompagnato milioni di telespettatori affrontando casi di persone scomparse, vicende giudiziarie e storie di grande impatto umano, diventando uno dei simboli più riconoscibili della televisione di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Chi l’ha visto? senza erede: otto nomi avrebbero detto no dopo l’addio di Federica Sciarelli!

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Federica Sciarelli se ne va: addio a «Chi l’ha visto?». La Rai «cerca un erede» dopo 22 anni: chi può prendere il suo postoFederica Sciarelli ha annunciato il suo addio a «Chi l’ha visto?», programma che ha condotto per oltre 22 anni.

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Temi più discussi: 'Chi l’ha visto?', tre donne interne per il dopo Sciarelli: i nomi in lizza; Chi l’Ha Visto, cade l’ipotesi Bortone per il dopo Sciarelli: Chimenti favorita, ma la Rai cambia strategia e spicca un nuovo nome; Iannacone, 'Chi l'ha visto? Nessun contatto con la Rai, come Sciarelli non c'è nessuno'; Chi l’ha visto?, il dopo Sciarelli è un rebus: sfuma Bortone, Chimenti in pole position e spunta a sorpresa Iannacone.

Si preannuncia più complessa del previsto la successione a Federica Sciarelli per la guida di Chi l’ha visto. instagram.com/p/DbIdOUuDGEZ/… #ChiLhaVisto #FedericaSciarelli #Blogtivvu x.com

'Chi l'ha visto?', poker di nomi interni al programma nella rosa finale per il dopo-SciarelliPaolo Corsini sceglie il nuovo conduttore di Chi l'ha visto?. Quattro candidati interni alla Rai per il dopo-Sciarelli, in nome della continuità e dei fan. Ripartenza il 16 settembre. adnkronos.com

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