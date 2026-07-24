CHI L’HA VISTO | LA RAI FA LA SCELTA MIGLIORE E PIÙ LOGICA PER IL DOPO SCIARELLI

Chi l’ha visto? torna a settembre, ogni mercoledì in prima serata su Rai3. Dopo tanto parlare, è imminente l’annuncio ufficiale di chi prenderà il posto di Federica Sciarelli. Dopo settimane di indiscrezioni che hanno tirato in ballo moltissimi nomi celebri dal dirigente Rai Stefano Coletta alla “belva” Francesca Fagnani passando per i volti del Tg1 Giorgia Cardinaletti e Laura Chimenti, la fumata da nera è quasi bianca. La Rai fa la scelta migliore e più logica, l’unica decisione da prendere nonché in perfetta linea con quanto espresso in privato e in pubblico dalla Sciarelli: Chi l’ha visto va affidato ad uno degli inviati storici, chi ha messo testa e cuore al programma. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsaLa Rai non ha ancora deciso chi condurrà il programma dopo la fine di Chiara Sciarelli.

Chi l’ha visto?, spunta il nome della possibile erede di Federica Sciarelli: la Rai accelera sulla sceltaLa Rai sta accelerando nella scelta della nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” dopo l’addio di Federica Sciarelli.

Temi più discussi: Perché Domenico Iannacone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfetta; 'Chi l’ha visto?', tre donne interne per il dopo Sciarelli: i nomi in lizza; ‘Chi l’ha visto?’, poker di nomi interni al programma nella rosa finale per il dopo-Sciarelli; Chi l’ha visto?, Giorgia Cardinaletti ‘si smarca’ dal toto-nomi: Eredità pesante. I dubbi sul dopo Sciarelli.

La Rai è vicina alla scelta del conduttore di #chilhavisto e la rosa finale include 4 profili, tutti interni alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Come auspicato da Federica Sciarelli e dai #chilhavisters. ( x.com

Chi l'ha visto?, in lizza quattro nomi interni al programma per la successione di SciarelliSecondo l'Adnkronos la rosa finale comprende Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga ... corriere.it

Chi l’ha visto? verso il nuovo conduttore: quattro nomi in corsa, sarà un volto interno alla trasmissioneLa Rai avrebbe ristretto la scelta a quattro profili già legati a Chi l’ha visto?. Il successore di Federica Sciarelli potrebbe arrivare dalla redazione. libero.it