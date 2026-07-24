Durante un'intervista a USA Today, Matt Damon ha rivelato di aver passato un anno a far crescere la barba per interpretare un personaggio ispirato all'Odissea di Nolan. L'attore ha spiegato che la crescita della barba era parte del suo impegno per il ruolo, che rappresenta l'astuto re di Itaca. Nolan ha curato anche i dettagli delle barbe dei personaggi, considerando il loro aspetto un elemento importante della narrazione.

Nella sua Odissea, Christopher Nolan ha preso sul serio persino le barbe, Nello specifico, durante un'intervista concessa a USA Today, Matt Damon ha raccontato il suo anno passato a farsi crescere la barba per interpretare al meglio il ruolo dell'astuto re di Itaca. Dal canto suo, il Menelao di Jon Bernthal ha scelto una barba folta e ribelle, che si addiceva anche al personaggio da lui interpretato, più o meno aderente alla figura storica. A ciò si aggiunga il resto del cast pieno zeppo di marinai segnati dalle intemperie, veterani di mille battaglie ed eroi greci più o meno credibili con i capelli perennemente scompigliati dal vento. Insomma, i contendenti al titolo di “barba più mitologica” del film Odissea non mancano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi ha la barba più mitologica nell'Odissea di Christopher Nolan ?

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L'Odissea di Omero: La Storia Completa

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