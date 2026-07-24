Checco Forzieri caduto in mare dalla banchina del porto di Ibiza l?autopsia esclude una morte violenta e l' uso di droga La dedica di Biagio Antonacci

Notizia in breve

L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, morto a Ibiza, ha escluso cause violente e l’uso di droga. L’esame ha confermato che la morte non è legata a traumi o sostanze stupefacenti. Forzieri era caduto in mare dalla banchina del porto. La Procura ha verificato che non ci sono elementi che indichino un’altra causa. La salma è stata restituita ai familiari. La notizia ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti.