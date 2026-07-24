Checco Forzieri caduto in mare dalla banchina del porto di Ibiza l?autopsia esclude una morte violenta e l' uso di droga La dedica di Biagio Antonacci
L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, morto a Ibiza, ha escluso cause violente e l’uso di droga. L’esame ha confermato che la morte non è legata a traumi o sostanze stupefacenti. Forzieri era caduto in mare dalla banchina del porto. La Procura ha verificato che non ci sono elementi che indichino un’altra causa. La salma è stata restituita ai familiari. La notizia ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti.
SAN BENEDETTO Esclusa la morte violenta così come l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, morto a Ibiza, e ritrovato sul molo di es Botafoc lunedì 20 luglio, nel giorno del suo 33° compleanno ha scartato ogni ipotesi che il giovane cameriere del ristorante Rigatoni, da anni residente a San Benedetto sebbene nato in Puglia, sia stato vittima di una morte su cui indagare ancora in cerca di responsabili. Piuttosto sembra che poter essere stata la più tragica delle fatalità a strapparlo ai suoi familiari e ai tanti amici: una caduta accidentale in acqua. Per gli inquirenti, insomma, l’ipotesi pi accreditata sarebbe quella di un incredibile annegamento dopo essere precipitato dalla banchina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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