Il liceo classico di Cesena ha trasferito la preside, che aveva richiesto il trasferimento da tempo. La decisione segue la polemica scoppiata a fine primavera, quando alcuni studenti avevano esposto uno striscione con la scritta «L’Italia agli italiani» alle finestre dell’edificio scolastico. La scuola è tra le più antiche della regione e la vicenda dello striscione ha attirato l’attenzione a livello nazionale. La preside si è detta soddisfatta della scelta di lasciare l’incarico.

Il Liceo Classico «Vincenzo Monti» di Cesena è noto in Romagna per essere una delle scuole superiori più antiche del territorio, mentre in Italia ha fatto scalpore alla fine della scorsa primavera la vicenda dello striscione appeso da alcuni studenti alle finestre dell’edificio: «L’Italia agli italiani». Ora l’Istituto cambia dirigente scolastico con il trasferimento dell'ormai ex preside Maria Silvia Arcuti a Cerignola nel Foggiano, poco distante da casa. Dirigerà l’Itet «Dante Alighieri». Arcuti è stata la preside del liceo Monti di Cesena negli anni scolastici 2024 – 2025 e 2025 – 2026. Era da tempo che aveva fatto richiesta di trasferimento e come spesso accade nel mondo scolastico l’accoglimento è arrivato dopo un lungo iter. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Cesena, il Liceo dello striscione «L'Italia agli italiani» trasferisce la preside. Lei: «Avevo fatto richiesta da tempo»

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CESENA: STRISCIONE 'ITALIA AGLI ITALIANI', STUDENTI SANZIONATI

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