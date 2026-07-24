Prosegue la rassegna culturale ’Cervia, la spiaggia ama il libro’, tra le più longeve d’Italia. Questa sera alle 19 al Beach Club MarePineta di Milano Marittima la scrittrice e insegnante Stefania Auci presenta il suo libro L’Alba dei leoni. La saga dei Florio ’ (Ed. Editrice Nord). Sarà intervistata da Brunella Garavini della Biblioteca Malatestiana di Cesena. ’ L’Alba dei leoni. La saga dei Florio ’ è il nuovo, imperdibile capitolo della saga che ha appassionato i lettori in Italia e nel mondo. 1772, Bagnara Calabra è un pugno di terra rubato alla montagna, stretto tra rocce e mare. Scuro, compatto, chiuso. Ma è così, ed è la casa della famiglia Florio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia, la spiaggia ama il Libro. L’ospite è Stefania Auci

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