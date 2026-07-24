Certezza in difesa con lo schema a tre
L’allenamento dell’Empoli si è concentrato sulla difesa a tre, con esercitazioni che hanno coinvolto intensità, giro palla e ricerca degli spazi in un campo diviso in settori. Il tecnico Guido Pagliuca ha seguito da vicino ogni fase, parlando costantemente e dando indicazioni ai giocatori. La sessione si è svolta in un contesto di lavoro mirato a migliorare la compattezza difensiva e l’organizzazione sul campo.
Intensità, giro palla e ricerca degli spazi in un campo ridotto e diviso in settori. Continua il lavoro di Guido Pagliuca (in foto) con il suo Empoli. Il tecnico sempre presente con la sua voce, a guidare ogni fase dell’allenamento. All’interno del rettangolo verde saltano all’occhio i tanti giovani presenti che stanno svolgendo il ritiro con la prima squadra. Non si vedono ancora Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Subito nel vivo delle dinamiche tattiche invece il neo-acquisto Filippo Distefano, provato in coppia con Campaniello nel 3-5-2 schierato da Pagliuca. In entrambe le due squadre mandate in campo la certezza è rappresentata dal modulo, o quantomeno dalla sua base di partenza, la difesa a tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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