Il centrodestra ha annunciato che il candidato sindaco sarà scelto ad agosto. Nel frattempo, Roberto Vannacci, ex candidato e leader di Futuro Nazionale, ha dichiarato di essere disponibile a stringere un’alleanza. La decisione sulla candidatura arriverà tra circa tre mesi, mentre Vannacci si dice pronto a collaborare con altre forze politiche in vista delle elezioni comunali. La scelta definitiva del candidato dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Il dado è tratto, per usare un aforisma dell’antica Roma venerata dal generale nonché leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. L’ex candidato sindaco del centrodestra nel 2021 e fino a ieri capogruppo di Forza Italia in Comune Luca Bernando ieri ha annunciato la sua adesione al partito del generale e la nascita del gruppo vannacciano a Palazzo Marino, affiancato dal consigliere regionale e coordinatore regionale in pectore di FN Luca Ferrazzi. "La mia è una scelta di campo, nel generale Vannacci ho visto una caratteristica che mi piace e che si chiama pragmatismo. Nel centrodestra, invece, per ora non c’è un programma", spiega Bernardo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centrodestra, la mossa di Vannacci: "Il candidato sindaco ad agosto. Ma pronto a stringere un’alleanza"

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Vannacci punta a Palazzo Marino: Avremo un nostro candidato sindaco

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